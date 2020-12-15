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Güncel

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvursunu Genel Kurula sevk etti.

15 Aralık 2020 Salı 14:39 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 15:08
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 Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatına karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüştü. AYM Birinci Bölümü, dosyanın AYM Genel Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

Kavala'nın bu bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce 29 Eylül'de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

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