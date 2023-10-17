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Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı belli oldu

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yapılan 551 bin 156 başvurudan 422 bin 16'sını sonuçlandırdı.

AA17 Ekim 2023 Salı 11:58 - Güncelleme:
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı belli oldu
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Yüksek Mahkemenin 23 Eylül 2012 ile 30 Eylül 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine belirtilen dönemde 551 bin 156 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 422 bin 16'sını karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 76,6 oldu. Derdest dosya sayısı ise 129 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 335 bin 414'ünde kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 364 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1225 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 1570 başvuruda diğer, 13 bin 443 başvuruda idari ret kararları aldı.

Anayasa Mahkemesinin bir ve birden fazla hak ihlaline karar verdiği 71 bin 484 başvurudan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.

Makul sürede yargılanma hakkını, 3 bin 566 ihlal kararıyla adil yargılanma hakkı, 3 bin 519'la ifade özgürlüğünün ihlali, 3 bin 508 ile de mülkiyet hakkı ihlalleri ve diğer ihlal kararları takip etti.

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