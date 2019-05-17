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AND Gayrimenkul’den 19 Mayıs’a Özel Film: ‘’Benim Doğum Günüm 19 Mayıs’’

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketi AND Gayrimenkul, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı’na özel bir film yayınladı.

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AND Gayrimenkul tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan film, yalnızca bir evden yola çıkıyor.

Bir gayrimenkul projesi reklamı gibi başlayan ve evin özelliklerini beklenmedik bir şekilde anlatan film, sürprizi sona saklıyor. Film boyunca bahsedilen evin aslında Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev olduğu anlaşılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim doğum günüm 19 Mayıs’tır” sözüyle devam eden ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ikonik siluetiyle sona eren filmde Atatürk’ün doğduğu ev ‘’büyük ve güzel ev’’ metaforuyla, Türkiye ile bağdaştırılıyor.

Filmi AND Gayrimenkul’ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra, markanın Youtube kanalından da izlemek mümkün.

AND Gayrimenkul Hakkında:

AND Gayrimenkul, gayrimenkul geliştirme - yatırım - yönetim alanlarında faaliyet göstermektedir. Anadolu Grubu’nun yüzde yüz iştiraki olarak Kasım 2011’de faaliyetlerine başlayan AND Gayrimenkul, yap-sat değil “YAP-YAŞAT” felsefesi ile projelerini hayata geçirmektedir. Planlı ve profesyonel bir yaklaşımla, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmak amacı ile hayata geçirdiği ilk ofis projesi AND Kozyatağı’nda yaşam başlamıştır. Proje AND Gayrimenkul’ün bina yönetim markası olan GRID tarafından yönetilmektedir. AND Gayrimenkul’un ikinci projesi olan karma kullanımlı konut projesi AND Pastel ise yükselen değer Kartal’a “Yeni Nesil Mahalle” anlayışını getiriyor.

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