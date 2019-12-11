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Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

Genç anestezi teknikeri Ayşe Karaman doktor sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümü, sanık Tarhan’ın 'Evden hastaneye 9 dakikada varmışsınız. Garajdan hastaneye ise 27 dakikada çıkıyorsunuz. Delil mi karartıyordunuz?' sorusuna cevap olarak “Hatırlamıyorum” dediği 27 dakikalık kayıp zamanın kameralardan çözülmesiyle aydınlatılacak.

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Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulundu. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Tarhan, Karaman'ın talebi üzerine damar yoluyla arveles ve zofer adlı ilaçları verdiğini kabul ederken ölüme yol açan Propofol isimli ilacı ise Karaman'ın kendinden habersiz çantasından alıp kullandığını iddia etti. Sanık Tarhan'ın, "Evden çıktığımda Ayşe hayattaydı" savunması üzerine Karaman'ın avukatı Tuğba Gültekin dikkat çeken soru yöneltti.
 
Gültekin sanığa, "Evden hastaneye 9 dakikada varmışsınız. Garajdan hastaneye ise 27 dakikada çıkıyorsunuz. Delil mi karartıyordunuz?" diye sordu. Karaman ise "Hatırlamıyorum" dedi.
 
7 OCAK'TA AÇIKLANACAK
 
Mahkeme, 27 dakikalık sırrın çözülmesi için karar aldı. Ev ve hastane kameralarından, sanığın o süre içinde telefon görüşmesi mi yaptığı, başka birileriyle mi görüştüğünün tespit edilmesi bekleniyor. Bilirkişi tespit raporu, 7 Ocak'taki ikinci duruşmada açıklanacak. Ayrıca sanık, evden çıktıktan sonra Karaman'ın arkasından kapıyı üstten kilitlediğini kilitleme sesini duyduğunu ancak üst kilidi açacak anahtar olmadığı için kapıyı açamadığını savundu.
 
Mahkeme anahtar işinden anlayan bilirkişi ile ölçüm yapılmasını istedi.
 
(Sabah)

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