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Anestezi teknisyeni, KDK'nin kararıyla fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldı

Sağlık teknisyeni, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) dostane çözüm kararıyla fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldı.

AA06 Haziran 2021 Pazar 09:26 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 09:26
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, anestezi teknisyeni olarak çalışan bir kişi, 2018'de ilgili kanunda yapılan değişiklikle sağlık hizmetlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaya başlandığını ancak "sağlık teknisyeni" unvanının bu kapsamda değerlendirilmemesi nedeniyle kendisinin bundan faydalanamadığını belirterek kuruma başvurdu.

Başvurucu, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşünün de bu yönde olduğunu, ayrıca görev yaptığı kurumca emeklilik primlerinin emekli olduğu tarihe değin "fiili hizmet süresi zammı" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirildiğini aktardı.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için "dostane çözüm" kapsamında SGK Başkanlığı ile görüştü.

Görüşmelerin ardından, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, başvurucu ve aynı durumdaki diğer sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılacaklarını ve başvurucunun Ağustos 2018-Ocak 2020'deki çalışmalarının da bu kapsamda değerlendirileceğini bildirdi.

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