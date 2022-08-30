Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan: Türkiye'yi engelleyemeyecekler

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir"



"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Büyük Zafer dolayısıyla aziz şehitlerimizi ve Atatürk'ü yad ediyoruz. Türkiye'yi, bizlere çizdiğiniz istikamette ilerletmeye devam edeceğiz"