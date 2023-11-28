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Anıtkabir ziyaretçilerini taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı

Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
Anıtkabir ziyaretçilerini taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir tur şirketinin Anıtkabir'e düzenlediği gezi programı kapsamında yola çıkan A.I. idaresindeki 16 ASV 658 plakalı otobüs, İnegöl'de yol kontrolünde polis ekiplerince durduruldu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada otobüsün Van Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir haftadır çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.

İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 30 yolcu, tur şirketinin gönderdiği başka bir araçla Nilüfer'e döndü. Söz konusu otobüs ise bölgedeki bir parka çekildi.

Sürücü A.I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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