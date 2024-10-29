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Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan, Anıtkabir'de ilgi odağı oldu

Anıtkabir'de, giydiği askeri kıyafetle askerlerin nöbet değişimini taklit eden 3 yaşındaki Barskan Özenç, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

AA29 Ekim 2024 Salı 20:47 - Güncelleme:
Askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan, Anıtkabir'de ilgi odağı oldu
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Geçen yıl Anıtkabir'de görevli askerlerin nöbet değişiminden etkilenen 3 yaşındaki Barskan Özenç, askerlerin hareketlerini taklit etmeye başladı.

Ailesinin bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle giydiği askeri kıyafetle Anıtkabir'i ziyarete getirdiği minik Barskan'ın, kendi kendine verdiği komutlarla nöbet değiştiren askeri taklit ettiği anlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

"ASKERLE BİRLİKTE HAREKETLERİ YAPMAK İSTİYOR"

Barskan'ın babası Murat Özenç, oğlunun Anıtkabir'de görevli askerleri gördükten sonra aynı hareketleri evde yapmaya başladığını söyledi. Oğlunun sürekli Anıtkabir'e askeri kıyafetlerle gelmek istediğini belirten Özenç, "Barskan, her nöbet değişiminde askerle birlikte hareketleri yapmak istiyor." dedi.

Barskan'ın dikkatlice izlediği askerlerin hareketlerini ezberlediğini ifade eden Özenç, "Barskan denizci olmak istiyor. Beyaz üniformaya çok ilgisi var." ifadesini kullandı.

"UYURKEN BİLE KOMUT VERİYOR"

Anne Fatma Özenç de oğlunun gözlem yeteneğinin çok yüksek olduğunu, gördüğü şeyleri unutmadığını ve evde tekrar ettiğini belirterek, "Uyurken bile komut veriyor ve ayakları sürekli marş modunda. Uykusunda bile 'marş ileri', 'sağa sola çark' diye bağırıyor. Biz de Barksan sayesinde Anıtkabir'in bütün kurallarını, bu sistemin nasıl olduğunu, askeri eğitimin nasıl bir disiplinde olduğunu öğrendik. Vatanımıza canımız feda." diye konuştu.

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