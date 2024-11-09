İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
ABONE OL

Birçok vatandaş yarın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Anıtkabir ziyaretlerini bir gün öne çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

- "HER ÖZEL GÜNDE ANITKABİR'E GELİYORUZ"

Anıtkabir'i ziyaret eden 19 yaşındaki Edanur Marangoz, "Her milli bayramımızda Anıtkabir'e geliyoruz. Normalde arkadaşlarımızla yarın gelecektik ama çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için bugün ziyaret ettik." dedi.

Çocuklarıyla Manisa'dan gelen, 50 yaşındaki Fatih Mehmet Karatohulu da "Yarın yoğunluğun fazla olacağını düşündük o yüzden bir gün önce geldik. Çocuklarım ilk defa görüyor Anıtkabir'i. Ben de 30 yıl önce üniversite öğrencisiyken gelmiştim, ikinci kez görmek bugün nasip oldu." diye konuştu.

Anıtkabir'e arkadaşlarıyla gelen 18 yaşındaki Sıla Salca ise bugünkü Anıtkabir ziyaretini yoğunluk olmaması durumunda yarın da tekrarlamak istediğini dile getirdi.

Anıtkabir'i görmek için ailesiyle İzmir'den gelen 37 yaşındaki Uğur Tanışan da "İzmir'den bugün keşif için geldik. Asıl yarın geleceğiz. Ailemizle geldik, kızım ilk defa gördü. Burası çok farklı bir yer. Herkes bir kere gelmeli." ifadelerini kullandı.

Anıtkabir, yarın saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.