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Anız yangınında 200 dönüm tarım arazisi zararı

Tekirdağ'da biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangınında 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

DHA16 Temmuz 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
Anız yangınında 200 dönüm tarım arazisi zararı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangınında 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılıp, yakınlardaki çiftliği tehdit etmeye başladı. Köylüler traktör ve tankerlerle birlikte alevlere müdahale ederken bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.Mahalle sakinlerinden Birol Ünal, alevleri görünce arkadaşlarıyla birlikte traktörle bölgeye geldiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Ünal, Alevlere müdahale ettik. Yangın çiftliğin oraya geldi. Ben de yangın tüpüyle geldim kıvılcımlar uçuyor ya onlara müdahale etmek için sıkıyorum dedi. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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