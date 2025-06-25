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ANKA 3, test uçuşu esnasında kontrollü acil iniş gerçekleştirdi

ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
ANKA 3, test uçuşu esnasında kontrollü acil iniş gerçekleştirdi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamada, ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"25.06.2025'te Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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