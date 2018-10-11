ANKA Haber Ajansı, CHP’li belediye başkan yardımcısına satıldı

İş Bankası'ndaki hisseleriyle gündeme gelen CHP, şimdi de ANKA Haber Ajansı'nın satışı ile gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Veli Özdemir'in sahibi olduğu 46 yıllık ANKA Haber Ajansı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'e satıldı. Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen'in 1972 yılında kurduğu ajans 2013'te iflasını istemişti. Çalışanların alacaklarını alamadığı ajansın satışı uzun süredir gündemdeydi.

'HİLELİ SATIŞ' İDDİASI

Ajansın 19 Haziran 2018'de, İçişleri Bakanlığı'nca yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Battal İlgezdi'nin başkanlığını yaptığı Ataşehir Belediyesi'nin başkan yardımcısı Kalender Özdemir'e icradan 262 bin lira bedelle satıldığı ortaya çıktı. Özdemir, 2009'da İlgezdi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonraki dönemde ise başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. 46 yıllık ajansa ödenen satış bedelinin düşük olması ise 'hileli satış' iddialarını gündeme getirdi.

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