28 Şubat 2026 Cumartesi
Güncel

ANKA'dan İncirlik provokasyonu! Canlı yayına 2 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden 'canlı yayın' yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 14:59
ANKA'dan İncirlik provokasyonu! Canlı yayına 2 gözaltı
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı.

  • ANKA Haber Ajansı
  • soruşturma
  • incirlik

