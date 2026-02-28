İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ANKA'dan İncirlik provokasyonu! Soruşturma başlatıldı
Güncel

ANKA'dan İncirlik provokasyonu! Soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında soruşturma başlattı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
ANKA'dan İncirlik provokasyonu! Soruşturma başlatıldı
ABONE OL

İsrail ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından İran, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da bu üslerin başında geliyor.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

  • ANKA Haber Ajansı
  • soruşturma
  • incirlik

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.