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  • Ankara 2 No'lu Barosu: Yargıtay'ın Can Atalay kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir
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Ankara 2 No'lu Barosu: Yargıtay'ın Can Atalay kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir

Ankara 2 No'lu Barosundan, Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin 'Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir.' değerlendirmesi yapıldı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Ankara 2 No'lu Barosu: Yargıtay'ın Can Atalay kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir
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Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili değerlendirmeye yer verildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği kararlarla bir nevi "süper temyiz mahkemesi" olduğu şeklinde algı oluşturulduğu ifade edildi.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla norm denetimi yapamayacağı, kanun hükmünü iptal edemeyeceği belirtilen açıklamada, bu hükümden kaynaklı ihlal tespitinde bulunamayacağı, Anayasa'nın bir maddesini değerlendirme dışı bırakamayacağı kaydedildi.

Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının istisnasının yine Anayasa'nın 14'üncü maddesi olduğu, bu maddeyi uygulanamaz kabul ederek verilen kararın hukuki olarak yok hükmünde olacağı aktarılan açıklamada, "Hukuken yok hükmünde olan bir karara uyulamayacağına dair Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir." ifadesine yer verildi.

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