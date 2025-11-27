İSTANBUL 22°C / 12°C
  • Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga! Yaralılar var
Güncel

Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga! Yaralılar var

Ankara Adliyesi önünde çocuk mahkemesindeki bir duruşmanın ardından iki taraf arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga! Yaralılar var
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde çocuk mahkemesindeki davanın tarafları arasında duruşma sırasında tartışma çıktı.

İki aile, duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavga etmeye başladı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

