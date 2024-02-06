İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5722
  • EURO
    32,8956
  • ALTIN
    1990.71
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara AFAD'dan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı
Güncel

Ankara AFAD'dan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı

ANKARA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde tatbikat düzenledi.

DHA6 Şubat 2024 Salı 07:04 - Güncelleme:
Ankara AFAD'dan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il 124 ilçe 6 bin 929 köyü etkiledi. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depreminin yıl dönümünde Ankara AFAD ekipleri tatbikat düzenledi. Senaryo gereği depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan depremzedeler ile hayvanlar kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ip ve makara düzeneği ile sedyeye alınan yaralılar yüksek kesimden güvenli alana indirildi.

Depremlerde daha etkin bir şekilde çalışma hedeflenen tatbikat Yenimahalle ilçesinde AFAD Eğitim Merkezinde düzenlendi ve tatbikata kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatta farklı senaryolar canlandırıldı ve cihazla dinleme, seslenme, arama kurtarma köpeği ile arama, hasar görmüş binalarda sıkışanların kırıcı ve kesici alet kullanılarak çıkarılması, halatla yaralı indirme gibi konular çalışıldı.

Tatbikat sonrası konuşan Ankara AFAD Müdürü Soner Tüter, "Biz burada 6 Şubat'ı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri ile beraber enkazda hareket tarzlarımızı geliştirebilmek ve daha faydalı olabilmek için tatbikat düzenledik. Tatbikatımıza 14 ekip 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğimiz mevcut" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.