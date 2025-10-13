Ankara-Bakü–Lefkoşa tek ses! Türk dünyasındaki gelişmeler ele alındı

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan toplantıda, 3 ülkenin meclislerindeki 6 dostluk grubundan başkan ve üyeler bir araya geldi.

TBMM, Azerbaycan Milli Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi "Dostluk Grupları Çalışma Toplantısı"nda, 3 ülke arasındaki meclisler arası işbirliği konuları ile Türk dünyasındaki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Toplantıda konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin kültürel kimliği, tarihi bağları ve gönül coğrafyası ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, Ankara, Bakü ve Lefkoşa'dan 6 dostluk grubu başkan ve üyelerini bir araya getiren toplantının yeni meclis binasında yapılmasından mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Öztürkler, Türk dünyasında barış, istikrar ve refahın ancak kardeşlik hukukuna dayalı dayanışmayla güçlenebileceğini vurgulayarak, "Ana vatan Türkiye ve Azerbaycan ile olan ilişkilerimiz son yıllarda arzu ettiğimiz şekilde gelişmektedir. Özellikle Karabağ zaferi sonrasında oluşan güçlü dayanışma ruhu ile KKTC ve Azerbaycan halkları arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkının sesine her platformda ortak olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya bu anlamda Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC, Türkiye ve Azerbaycan meclislerinde bulunan dostluk gruplarının sadece diplomatik temellerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Öztürkler, diğer alanlarda da işbirliği ve ortak çalışmanın önemine işaret etti.

- "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU KUVVETLE DESTEKLİYORUZ"

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de konuşmasında, Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarı olacaktır." dedi.

Erdem, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğine işaret ederek, ancak KKTC'nin tanınması ile Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerinin altını çizen Erdem, bu çerçevede TBMM ile Cumhuriyet Meclisinin ortak milli davada eş güdüm içinde hareket edebilmesi için parlamenterler arasındaki diyalog ortamının karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti.

- "YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULMASI İHTİYACI ORTAYA ÇIKTI"

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de dünyadaki hızlı değişime işaret ederek, son 4 yılda Avrupa'da yaşanan savaşta (Rusya-Ukrayna) dünyanın güvenlik sisteminin bozulduğunu dile getirdi.

Feyziyev, Türk devletlerinin dünyanın bozulan güvenlik sorunu konusunda kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyleyerek, "Yeni bir dünya düzeni kurulması ihtiyacı ortaya çıktı. 30 yılı aşkın süredir devam eden Karabağ sorununun çözümüyle, Azerbaycan'ın yeni dünya düzenindeki yeri ve yolunu belirleme temelleri için çok uygun bir ortam oluşmuştur." diye konuştu.