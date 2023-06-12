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Ankara Büyükelçiliğinde Filipinler'in bağımsızlık günü kutlandı

Filipinler'in bağımsızlığının 125'inci yıl dönümü vesilesiyle Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Ankara Büyükelçiliğinde Filipinler'in bağımsızlık günü kutlandı
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Etkinliğe, Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Başkonsolosu Juan E. Dayang Jr. ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur'un yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden temsilciler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Dayang, Filipinler'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 82 kişilik arama kurtarma ekibi yolladığını, Filipinler'de 2013'te 6 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Haiyan Tayfunu'nda ise Türkiye'nin yardıma koşan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Söz konusu olaylar için "Her trajedi birlik getirir." ifadesini kullanan Dayang, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle depremlerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağının altını çizdi.

Dayang, bu yılın bağımsızlık günü temasının "Özgürlük, Gelecek ve Tarih" (Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysyang) olduğunu belirterek, Filipinler'in, "Asya tarihindeki en eski modern demokrasi ve cumhuriyetlerden" biri olduğunu dile getirdi.

Cankorur ise, Türkiye ve Filipinler'in yıllardır gelişen dostane ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Filipinler'in, Asya Pasifik'te yükselen bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türkiye'nin önemli bir ticari ortağı konumuna geldiğini belirten Cankorur, savunma sanayisinin de ikili ilişkilerde itici güç olduğunu ifade etti.

Cankorur ayrıca, ASEAN'ın ikili ilişkileri geliştirmekte hala önemli potansiyel taşıdığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, toplu fotoğraf çekildi ve Filipin mutfağından ikramlar yapıldı.

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