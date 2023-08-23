Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bezdirdi! İlçede hastalık paniği

CHP'li belediyelerin yurt genelindeki skandallarına Ankara'da bir yenisi daha eklendi. Bala ilçesine bağlı 48 mahalleye Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yaklaşık 2 aydır düzenli olarak su verilmediği ortaya çıktı. En temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan vatandaşlar arasında "uyuz" korkusu başlarken, ASKİ'nin bu süreçteki umursamaz açıklamaları öfkeyi daha da artırdı. Sabah'ın haberine göre, Bölge halkı adına konuşan berber Devrim Coşan, "Mansur Yavaş'a oy verdim ama kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sanayi Esnafı Kurtuluş Er ise "Bala'yı AK Parti kazandı diye mi bizi cezalandırıyorlar?" diye sordu.

SU TAŞIYORLAR

Bölge halkı tarafından 2 aydır telefon yağmuruna tutulan ASKİ ise "Şikâyetiniz alındı", "İşlemler devam ediyor" gibi açıklamalarla oyalama taktiği yürütüyor. Gün içinde 2-3 saat su akan evler kendini şanslı sayarken, bazı mahallelerdeki musluklardan ise haftalardır tek bir damla bile akmadığı öğrenildi.