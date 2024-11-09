İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha! Sadece 1'i ihaleli çıktı
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha! Sadece 1'i ihaleli çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon TL'lik 29 Ekim Ebru Gündeş konseri ile başlayan tartışma, 71.5 milyon TL'lik Mor ve Ötesi konseri ile devam ederken deşifre olan yeni detaylar kafaları daha da karıştırdı. ABB'ye 98 konser düzenleyen Enfest Organizasyon şirketinin sadece bir konserine resmi ihale yapıldığı ortaya çıktı. İhalesiz yapılan konser organizasyonlarına astronomik rakamlar ödenirken, açık ihaleli Bengü konserine ise 219 bin TL ödenmiş.

Akşam Gazetesi9 Kasım 2024 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha! Sadece 1'i ihaleli çıktı
ABONE OL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 98 konser düzenleyen Enfest Organizasyon şirketinin sadece bir konserine resmi ihale yaptığı ortaya çıktı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 25 Ağustos 2021'de 'Sanatçı Bengü konseri gerçekleştirilmesi işi' başlıklı organizasyon ihalesi yaptı.

İşin yaklaşık maliyeti 224 bin 636 TL olarak belirlendi. İhaleye üç firma davet edildi. Belediye, sadece Enfest Organizasyon firmasının teklifini geçerli sayarak 27 Ağustos 2021'de şirketle 219 bin TL'lik sözleşme yaptı.

İLK ONAY TUNÇ SOYER'DEN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Selahattin Çelikkaya'ya ait şirketlerden Enfest Organizasyon'un EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Formu) toplam yedi ihale kaydı bulunuyor.

Enfest Organizasyon ilk ihalesini 17 Aralık 2020'de Tunç Soyer yönetimindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alındığı öğrenildi. '3 D Video Mapping Gösterisi işi' başlığıyla yapılan ihalenin sözleşme bedeli 304 bin 600 TL oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'nın sahibi olduğu şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 98 konser organizasyonu düzenlediği, Ebru Gündeş konseri için 69 milyon, Mor ve Ötesi konserine 71 milyon 520, Candan Erçetin konserine ve Murda konserine 80 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki etkinliklere ilişkin harcama kalemlerinin ilan edileceğini, teftiş sonucunda kusur ve suçu tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sanatçılara ödenilen ücretlerin, toplam maliyet olduğunu belirten Yavaş şunları söyledi: "Sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Kalan tutar, etkinliğin diğer masraflarını kapsamaktadır. Teftiş sonucunda, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikâyette bulunulacaktır."

ABB'den 71 milyon TL'lik itiraf

Aynı şirketten 98 konser

Bir konsere de 71 milyon TL ödemiş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.