Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 98 konser düzenleyen Enfest Organizasyon şirketinin sadece bir konserine resmi ihale yaptığı ortaya çıktı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 25 Ağustos 2021'de 'Sanatçı Bengü konseri gerçekleştirilmesi işi' başlıklı organizasyon ihalesi yaptı.

İşin yaklaşık maliyeti 224 bin 636 TL olarak belirlendi. İhaleye üç firma davet edildi. Belediye, sadece Enfest Organizasyon firmasının teklifini geçerli sayarak 27 Ağustos 2021'de şirketle 219 bin TL'lik sözleşme yaptı.

İLK ONAY TUNÇ SOYER'DEN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Selahattin Çelikkaya'ya ait şirketlerden Enfest Organizasyon'un EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Formu) toplam yedi ihale kaydı bulunuyor.

Enfest Organizasyon ilk ihalesini 17 Aralık 2020'de Tunç Soyer yönetimindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alındığı öğrenildi. '3 D Video Mapping Gösterisi işi' başlığıyla yapılan ihalenin sözleşme bedeli 304 bin 600 TL oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'nın sahibi olduğu şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 98 konser organizasyonu düzenlediği, Ebru Gündeş konseri için 69 milyon, Mor ve Ötesi konserine 71 milyon 520, Candan Erçetin konserine ve Murda konserine 80 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki etkinliklere ilişkin harcama kalemlerinin ilan edileceğini, teftiş sonucunda kusur ve suçu tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sanatçılara ödenilen ücretlerin, toplam maliyet olduğunu belirten Yavaş şunları söyledi: "Sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Kalan tutar, etkinliğin diğer masraflarını kapsamaktadır. Teftiş sonucunda, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikâyette bulunulacaktır."

ABB'den 71 milyon TL'lik itiraf

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Bir konsere de 71 milyon TL ödemiş