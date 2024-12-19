Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'dan haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçi eylem yaptı.

Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, "sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "işimizi ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Burada konuşan işçilerden Belgin Kamiş, yalan tutanaklarla savunma alınmadan ve hiçbir hakları verilmeden işten atıldıklarını öne sürdü.

İşveren tarafından verilen görevleri özveriyle yaptıklarını ancak kendilerine yalan tutanaklarla cezalar verildiğini savunan Kamiş, işe iadeleri için çağrıda bulundu.

Kamiş, "Haklarımızı verin, bizi işlerimize iade edin ve sorumlu olan bütün yöneticiler için gerekeni bizzat kendi ellerinizle yapın. Adaletli, dürüst, şeffaf, liyakatli yönetim gelsin, bütün işçiler huzur ve barış içinde gönüllü olarak Ankara halkına hizmet etmeye devam etsin." diye konuştu.