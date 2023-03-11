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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına kurulan ve birçok şehit ve gazinin hatırasını barındıran Vatan Yıldızları Vakfı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki binasını boşalttı.

Sabah11 Mart 2023 Cumartesi 08:09 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık
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15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in Kurucu Başkanı olduğu Vatan Yıldızları Vakfı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki binası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından boşaltıldı. Şehit Ömer Halisdemir'in anısına kurulan ve birçok şehit ve gazinin hatırasını barındıran vakfa ABB büyük bir saygısızlık yaptı. ABB, 2 yıl kira bedelsiz sözü vermesine rağmen 209 bin liralık icra işlemi başlattı.

Sabah'ın haberine göre, Halisdemir, "ABB'nin samimiyetsizliği, kötü zihniyeti ortaya çıktı" dedi. "Vatan bana minnettar ama koca Ankara'da bu kadarcık yeri çok görüyor" diyen Halisdemir, "Yakında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi arar ve daha güzel bir yer tahsis eder. Bunların sahte Atatürkçülüğüne kalmadık" ifadelerini kullandı.

2020'de Ankara Gölbaşı'nda vakıf için yer tutarken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başımızın üstünde yeriniz var" diyerek 2 yıl kira almama sözü verdiğini söyleyen Halisdemir, "Vakfın genel sekreteri kadın bir çalışanımız anahtar almaya gittiğinde, formaliteden olduğunu söyleyip kandırarak, dalavereyle kefaletini alıp senet imzalattılar. Aradan bir ay geçtikten sonra bize birikmiş kira borcu çıkardılar" dedi.

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