23 Eylül 2025 Salı
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

23 Eylül 2025 Salı 08:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda gözaltı var
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamuya zarar verdiği iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelile arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

