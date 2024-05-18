İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız eden kare! Milli sporcunun sözleşmesini feshettiler
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız eden kare! Milli sporcunun sözleşmesini feshettiler

Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesi nedeniyle Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın skandala tepki gösterdi.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız eden kare! Milli sporcunun sözleşmesini feshettiler
ABONE OL

ABB Meclisi, Büyükşehir Belediye Konferans Salonu'nda mayıs ayı son oturumunu gerçekleştirmek için Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.

Geçen ayın toplantı tutanak özetini okuyarak oturumu açan Işık, gündemdeki maddeleri ve soru önergelerini oylamaya sundu.

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Sude Nur Çakır'ın, Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsattı.

Nihat Yalçın

Çakır'ın şampiyona sonrasında duruşuyla örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Bu kardeşimiz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile görüşerek, tebrikleri kabul etmiştir. Bunun neticesinde kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bir defa bu durumun özellikle de 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Burada Sayın Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları konuşmalarında 'Biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık.' diyorlar. Ancak sadece parti rozetini çıkarıp, yakanıza Türk bayrağı rozeti takmak sizi rozetsiz, tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza, gönlünüze taktığınız rozettir. Bugünkü bu uygulama ile belediye yönetiminin aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüştür."

ABB Spor Kulübü yönetiminin bu tavrından geri adım atmasını isteyen Yalçın, "Biz buradan çağrımızı ABB Spor Kulübüne iletmek istiyoruz. ABB Spor Kulübü geri adım atmazsa bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

Öte yandan, ABB iştiraki PORTAŞ AŞ'nin hesaplarının incelenmesi için komisyon kurulması çağrısında bulunan Yalçın, konuşmasını ABB'nin borçları ve kredileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak sonlandırdı.

Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da Yalçın'ın kredi ve borçlar hakkındaki değerlendirmelerine cevap verdi, milli sporcu Sude Nur Çakır hakkındaki sözlerini ise yanıtsız bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.