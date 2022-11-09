Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ABB'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Oturumunda söz alarak çıktığı kürsüde, Büyükşehir Belediyesi'nin bazı konularda hatalı olduğunu dile getirdi. Oğuz, Büyükşehir'den et-kömür yardımı alanlar arasında karı-koca aylık gelirleri 50 bin lira olanların tespit edildiğini belirterek Kahramankazan'da bunun gibi 500 kişinin üzerinde isim olduğunu kaydetti.

"ASKİ İLE SOSYAL YARDIMLAR ARASINDA BİR BAĞ KURMAK KESİNLİKLE YANLIŞ"

Oğuz, geçen ay ASKİ ile ilgili bir indirim yaşandığını belirtirken, önergeyi tartışmak istemediğini, mahkemeye de intikal ettiğini dile getirdi. Henüz yürütmeyi durdurma çıkmadığını hatırlatan Oğuz, "ASKİ ile sosyal yardımlar arasında bir bağ kurmak kesinlikle yanlış bir şeydi. Neden? Bu güne kadar sosyal yardımlar ASKİ üzerinden mi veriliyordu? ASKİ ile nasıl bir illiyet bağı kurdunuz ki, genel bütçede kısacak sadece sosyal yardımları mı buldunuz? Başka kalemler yok muydu? Kısılması gereken en son kalemi en başta kısmaya kalktınız ve bu hakikaten doğru bir yaklaşım değildi" ifadelerini kullandı.

"KARI- KOCA AYLIK GELİRLERİ 50 BİN LİRA OLUP BÜYÜKŞEHİR'DEN YARDIM ALANLAR VAR"

Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen sosyal yardımlar listesinin kendilerine ulaştığını hatırlatan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak Biz daha önce de et yardımında bulunuyorduk ama hiçbir zaman bunları, pankartları üst geçitlere, alt geçitlere bu yardımı yaptık diye asmadık. Büyükşehir Belediyesi'nin bize gönderdiği listedeki 3 Bin 500 kardeşimizi de bu havuzun içine dahil ettik. Yalnız bir farkla; biz sosyal yardımlarda bulunurken aylık gelir durumu, üzerlerindeki gayrimenkul durumlarını dosyalıyoruz ve kimseyle paylaşmıyoruz. Denetimlerde sorarlarsa önlerine koyuyoruz. Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği bu listeleri kurduğumuz yardım komisyonu marifetiyle bir aydır inceliyoruz. Şimdi bunların içerisinde enteresan şeyler var. Büyükşehir'in sosyal yardımlarda ne kadar hassas davrandığını göstermek için isim vermeden birkaç tane örnek vereceğim. Kendisi ve eşinin aylık geliri takriben 50 bin lira olan bir kimseye et desteği verilebilir mi? Bir insanın toplam 3 evi, 8 arsası, 2 maaşı varsa bu kişi kömür yardımı alabilir mi? 3 evi, 3 aracı, 24 taşınmazı varsa bu vatandaşımız kömür yardımı alabilir mi? Elimde bu şekilde Büyükşehir'den yardım alan 500 kişilik liste var. İsim vermeyeceğim. Niyetim ne buradaki kardeşlerimi rencide etmek ne bu işin başındakileri itham etmek değil. Bir yanlış var. İstediğim bu yanlışın düzeltilmesi. Bunları dosya haline getirip ilgili arkadaşlara teslim edeceğim. Sosyal yardımlarla ilgili yetkili arkadaşlar bu hususları lütfen dikkate alsınlar. İlçe belediyesi olarak Mansur Bey'e teşekkür ediyorum. Samimi bir teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımıza mesaj atmış. Yardımları Kahramankazan Belediye Başkanından isteyebilirsiniz diyor. İlçemde çözümün adresini Sayın Mansur Yavaş da kendi elleriyle göstermiş oldu. Merak etmesin, ne vatandaşımızı mağdur edeceğiz, ne de Sayın Mansur Yavaş'ın güvenini boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.