Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.

154 milyon liralık kamu zararı iddiası yer alan soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde ve görevden uzaklaştırılmış belediye çalışanlarıyla, organizasyon şirketi sahibi ve yöneticilerinin olduğu 14 şüpheli 23 Eylül Salı günü gözaltına alınmıştı.

"İhaleye fesat karıştırmak" ve "kamuyu zarara uğratmak" ile suçlanan zanlılar, emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdi.

9 kişi tutuklama talebiyle, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 kişi tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç, "zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A. ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER

Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A. ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı bildirilmişti.

Acıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

