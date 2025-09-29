Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) vurgunun nasıl yapıldığı ortaya çıkmaya devam ediyor. ABB'de önceki yıllarda yapılan ihalelere ilişkin bilirkişi raporları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetiminin gerçekleştirdiği usulsüz ihaleleri tekrar gündeme getirdi.

KATILIM ŞARTLARINI DAHİ SAĞLAYAMAMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma dosyasında, İnterkom Mühendislik ve Fibey İnşaat adlı şirketlerin iş deneyim belgelerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenip kullanıldığı saptandı. Bilirkişi raporuna göre, Beypazarı–Güdül–Polatlı–Nallıhan Asfalt Kaplama İhalesi 231 milyon 900 bin TL'ye İnterkom'a verildi. Ancak firmanın sunduğu belge, mevzuattaki hisse ve temsil şartlarını taşımıyordu. BAKAP Projesi Yapım İşi ise 143 milyon 900 bin TL'ye Fibey İnşaat'a bırakıldı. Burada da şirket ortağı Oktay Ünver'in yetki süresi dolmadan düzenlenmiş iş deneyim belgesi kullanıldığı tespit edildi. Raporda, "Gerçeğe aykırı ortaklık tespit belgeleriyle ihaleye girildiği, bu durumun Türk Ceza Kanununca düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

ADRESLERİ BİLE ORTAK

Savcılıkta yürütülen bir başka dosya ise ABB'nin iştiraki PORTAŞ A.Ş. üzerinden verilen ihalelerdeki ilişkileri ortaya koydu. Denetim raporuna göre, aynı adreste faaliyet gösteren veya aynı yöneticilere sahip Matris, Proyap, İnterkom, Atölye Ortaklığı, Vektörel, Yoljan, Irmaksan, Adensan, Ulaşsan gibi şirketlere 2021–2022 yıllarında 1 milyar 594 milyon 309 bin lira tutarında 27 ihale verildi. Bu firmaların çoğunun ortaklarının aynı soyadı taşıdığı, ticaret sicil kayıtlarında "organik bağ" gösteren adres ve yönetici benzerlikleri bulunduğu saptandı. Bu isimler arasında M.K., E.K. ve İ.G. yer alıyor. İ.G.'nin birkaç firmada ortaklığının bulunduğu belirtiliyor. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan işler protokollerle PORTAŞ'a devredildi, ardından bu şirketlere yönlendirildi. Raporda, "Yetersiz firmaların tekliflerinin geçerli kabul edilmesi, sürekli pazarlık ve istisna yoluyla iş edinmeleri, idare içinde kayırıldıklarını göstermektedir" denildi. Her iki dosyada da Yavaş, Genel Sekreterler, Fen İşleri Daire Başkanları ve PORTAŞ yöneticileri "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldı.