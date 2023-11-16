İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6578
  • EURO
    31,1818
  • ALTIN
    1827.81
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü'' iddiasına yalanlama
Güncel

''Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
''Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.