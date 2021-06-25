Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı vakti

25 Haziran 2021 Cuma 10:25 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 10:25

Ankara cuma namaz vakti, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu özel günde de camiler dolup taşacak. Cuma günü yapılan ibadetler daha da faziletlidir. Cuma öğle vakti, Müslümanların bir araya gelip, ibadet ettikleri için mübarek olarak nitelendirilir. Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Ankara cuma namaz vakti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara ezan saatleri ve cuma namazı vakti.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı vakti 12:56'da olup, namaz da aynı saatte kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da cuma namazı 13:12'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:19'da kılınacak.

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Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.

Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.