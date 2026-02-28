İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”ten 168 kişiye soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”ten 168 kişiye soruşturma
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

