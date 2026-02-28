Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”ten 168 kişiye soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.
