Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından adli soygun iddialarına ilişkin yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O.Ç tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen adli soygun haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 14:57
Başsavcılık tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O.Ç tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen adli soygun haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O. Ç. tarafından, kolluktan gelen toplam 501.860 lira, 350 Dolar, 60 Sterlin parayı, Ankara Adli Emanet Bürosuna göndermeyerek ve bankaya yatırmayarak uhdesine aldığı ve olay ortaya çıkınca da soruşturma aşamasında yukarıda belirtilen miktarların tamamını ödeyerek kamu zararını tazmin ettiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütülerek zincirleme şekilde zimmet suçundan TCK m.247/1, 43/1, 248/2-1. cümle hükümleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 04/03/2026 tarihli iddianame ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının açıldığı ve yargılamanın devam ettiği gibi adli emanet bürolarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

