Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümit Can Uygun açıklaması

DHA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:15 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:37

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirme ile şüpheli hakkında 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun 190/2'nci maddesi hükmünün yasal unsurları itibarıyla yeterli delile ulaşılarak, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ancak mahkemece 25 Şubat'ta iddianamenin iadesine karar verildiği, söz konusu iadeye ilişkin mahkeme kararına karşı başsavcılıkça nöbetçi ağır ceza mahkemesine yapılan itirazın da reddedildiği bildirildi. Başsavcılığın, kesinleşen mahkeme kararlarına karşı 6 Nisan'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na talepte bulunulduğu, bu itibarla soruşturmanın hala devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 'soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 16 Temmuz'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve CMK'nın 109'uncu ve devamı maddeleri gereğince adli kontrol altına alınmasına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.