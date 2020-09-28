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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'Ayhan Bilgen' iddialarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Kobani olayları soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in 'yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği' iddialarını yalanlandı.

DHA28 Eylül 2020 Pazartesi 07:41 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 07:41
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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