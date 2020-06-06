Ankara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklaması

IHA 06 Haziran 2020 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 16:56

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen’e (Aleyna Çakır) ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, 3 Haziran’da Ankara’nın Keçiören ilçesinde Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

“Şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır”

Açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi.

“Adli tahkikat devam etmektedir”

Açıklamada ayrıca, “3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.