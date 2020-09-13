13 Eylül 2020 Pazar 16:26 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 16:26

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz gün ilde yaşanan kum fırtınası sonrası Ankara hava durumu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. İşte 5 günlük haritalı Ankara hava durumu raporu.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için sarı uyarıda da bulundu. Haymana ve Polatlı ilçelerinde geçtiğimiz gün rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Ankara Haymana ve Polatlı ilçelerinde 12 Eylül'de etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. MGM'den yapılan son tahminlere göre, Ankara'nın kuzey ve batısında yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kırıkkale’de ise etkili olması beklenen kum fırtınası dolayısıyla vatandaşların tedbirli olması istendi.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir "toz duvarı" olarak nitelendiriliyor.

Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Ankara'da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara'nın güneyinde etkili oldu. Ankara'yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu.

Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı oluşturdu.

Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU