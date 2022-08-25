Ankara hava durumu son dakika: Yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli sağanak yağış başkente de uğradı. Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da önümüzdeki hafta hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Yarın yağmur yağacak mı? İşte Ankara 15 günlük hava durumu

ANKARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cuma günü Ankara'da hava öğlene kadar açık ve güneşli, öğleden sonra 15.00'da sağanak yağış etkili olacak.

Cumartesi günü yağış beklenmezken, pazar günü öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Pazartesi ve salı günleri ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

ANKARA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU