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  • Ankara-İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! 6 gün sürecek
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Ankara-İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! 6 gün sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Ankara-İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! 6 gün sürecek
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Yola çıkacaklara ilişkin güzergah bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu çerçevesinde yapıldığını açıkladı. Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısından ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göz önüne alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 km: 12+270 - km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır" denildi.

YOL TRAFİĞE 21 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, yolun trafiğe tamamıyla açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.

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  • Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu
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