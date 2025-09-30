AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ankara'da gerçekleştirilen su kesintileri sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Şehirde yaşanan trafik sorununun uzun zamandır baş gösterdiğini, bunun yanı sıra da su kesintilerinin vatandaşı çıkmaza soktuğunu belirten Baykoç, ABB yönetimini 'basiretsiz' olarak yorumladı.

ERYAMAN, SUSUZ VE KAHRAMANKAZAN VE SARAY BÖLGELERİNDE SUYA ULAŞIM ZOR OLACAK

Ankara'da Kesikköprü hattındaki boru patlamaları nedeniyle başkent genelinde 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), sık sık arızalanan hatların çelik borularla değiştirileceğini belirtirken, vatandaşlar özellikle Eryaman, Susuz, Kahramankazan ve Saray bölgelerinde suya ulaşmakta zorluk yaşayacak. ASKİ'den yapılan duyuruda, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arıza meydana geldiği, bu nedenle Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarının günlük 300 bin metreküp azaldığı belirtildi.

Bu sebepten dolayı Ankara'da dönüşümlü su kesintilerine gidileceği kaydedildi.

"TRAFİK SORUNU YETMEZMİŞ GİBİ ŞİMDİ DE SU PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

ABB yönetimini sert şekilde eleştiren Baykoç, belediyenin vatandaşlara gerekli hizmetleri sağlamadığını belirterek, "40 yıl öncesinde kalmış, unutulmuş sorunlar hortlamış bir hayalet gibi Ankara'nın üzerinde dolaşıyor. Basiretsiz bir yönetim yüzünden ortaya çıkan trafik sorunu yetmezmiş gibi şimdi de su problemiyle karşı karşıyayız. Yapılmayan yollar, bakımsız bırakılmış altyapı ve su hatları sayesinde Ankara'mız hızlı ve emin adımlarla İzmirleşme yolunda ilerliyor. ABB ve Mansur Yavaş, sosyal medyadan açıklama yapmak, vatandaşların telefonlarına mesaj göndermek çözüm değildir. Gerekçe üretmek, hizmet üretmek değildir. Gerekçe üreteceğinize, hizmet üretin" ifadelerini kullandı.