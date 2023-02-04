Ankara kara teslim: Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

Şiddetli kar ve buzlanma uyarılarının ardından Ankara'da beklenen yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar önlemlerinin ve tuzlama çalışmalarının yetersiz olduğu ilde, Ankara Büyükşehir Belediyesi sürücüleri isyan ettirdi.

Bazı yollar tuzlama çalışması yapılması yerine trafiğe kapatılırken vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI

Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu. Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

TIPKI İMAMOĞLU GİBİ

Geçtiğimiz sene İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırmış bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kalmıştı.

Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kalmıştı.İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara dökülmüş ve büyük bir mağduriyet yaşanmıştı.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI GELDİ

Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

BAKAN SOYLU SAHADAYDI

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.