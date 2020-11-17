17 Kasım 2020 Salı 08:36 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 08:36

Karabağ’da Türk askerinin üstleneceği görev konusunda Ankara ve Moskova arasında başlayan görüşmeler yeniden başlayacak. Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği topraklardan çıkarılması için imzalanan ateşkes uyarınca, Ortak Türk-Rus Merkezi’nin işleyişi konusunda yürütülen ilk görüşmeler “teknik detay”lara takıldı.

TEKNİK ERTELEME

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da başlayan ve iki gün süren heyetler arası toplantıda, Rus heyetin belli teknik konularda karar verme konusunda “yetkili olmadıklarını” belirterek, Moskova’ya danışmak istediklerini ilettiler. Görüşmeler bu yüzden ertelendi.

İHA’LAR KONUŞULDU

Ortak merkezde bulunacak iki ülkeden uzmanların, ateşkesi nasıl denetleyeceklerine ilişkin konularda heyetler arasında tartışmalar yapıldı. Türk ve Rus heyetleri ateşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının nasıl denetleneceği, İHA’ların nasıl kullanılacağı gibi konular üzerinde görüşmeler yaptı ancak ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ankara’nın Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’da sahada sınırlı sayıda Türk askeriyle Rus askerlerinin yanında görev almasını istediğini, ancak Rus tarafının Türk askerlerinin çatışma bölgesine ayak basmadan, İHA’larla gözlem yapmakla yetinmesi gerektiğini aktardı.

TAKVİM BELİRLENECEK

Rus heyet görüşmede; Türkiye’nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi olarak yürüteceğini aktardı. Buna karşılık Türk askeri heyeti Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere merkezin dışında sahada da ortak barış gücünde yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Türk askeri heyeti sahadaki anlık bilgiler, ataşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrolü ve İHA’ların kullanılmasıyla ilgili sahada görevli Türk ekibinin olması gerektiğine vurgu yaptı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Karşılıklı yapılan müzakerelerden iki gün boyunca sonuç alınmaması üzerine Rus askeri heyeti Moskova’ya danışmak istediklerini söyleyerek görüşmelerden ayrıldı, Moskova’daki değerlendirme sonrasında Rus heyet yeniden görüşme takvimini belirlemek üzere Ankara’ya bilgi verecek ve görüşmeler tekrar başlayacak. Ankara- Moskova hattında yeniden başlayacak ikinci tur görüşmelerde Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışma detaylarının netleşmesi bekleniyor.

RUSYA GÜÇ KAYDIRIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ortak Merkez’de sağlıklı bir çalışmanın yapılabilmesi için Türkiye’nin ekipleriyle ve İHA’lara sınırlı sayıda da olsa sahada yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Ateşkesin denetlenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rusya’da Karabağ’a güç kaydırmaya devam ediyor. Anlaşma uyarınca bölgeye gönderilecek yaklaşık 2 bin Rus askerinin yarısı Ankara-Moskova hattında müzakereler devam ederken bölgede göreve başladı. Türkiye anlaşmanın bir oldubittiye getirilmemesi ve iki tarafın kalıcı barış sağlanması konusunda tüm detayların netleştirilerek mutabakata bağlanmasında ısrarlı.