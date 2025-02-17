Ankara kedisinin geleceği güvence altında: Irkın devamlılığı için çalışmalar devam edityor

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım veriliyor.

Merkezde görev yapan Veteriner Hekim İsa Demir AA muhabirine, tesisin işleyişi ve Ankara kedilerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tesisin temel misyonunun, Ankara kedisinin soyunu devam ettirmek olduğunu belirten Demir, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan biyolojik çeşitliliğimizin önemli parçası olan Ankara kedilerini yaşatmak ve ırkın devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Bu özel ırkın üreme faaliyetlerini destekliyor, doğan yavruları sahiplendirerek biyolojik mirasımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Demir, merkezde şu an 4'ü erkek, 48'i dişi toplam 52 Ankara kedisi bulunduğunu ve tüm bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı. Kedilerin aşıları, parazit uygulamaları ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Demir, "Kedileri, beslenme rutinlerini bozmadan kaliteli mamalarla en iyi şekilde besliyoruz." diye konuştu.

Ankara kedisini diğer türlerden ayıran özelliklere ilişkin Demir, şunları kaydetti:

"Ankara kedisini öne çıkaran en belirgin özellik, kendine has fenotip yani dış görünüşüdür. Atletik yapıda, hareketli ve oyuncu bir kedidir. Uzun ve ince tüy yapısı, özellikle tilki kuyruğunu andıran kabarık kuyruğu ve göğüs bölgesinde bulunan yele görünümü, Ankara kedisini eşsiz kılar. Tesisimizdeki tüm kediler, Dünya Kedi Federasyonu tarafından hakemlerce gözlemlenmiş ve safkan olduklarına dair şeceresi çıkarılmıştır."

- "YIL BOYUNCA SAHİPLENDİRME BAŞVURUSU ALIYORUZ"

Demir, Ankara kedilerinin üreme sürecinin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, plansız çiftleşmeye izin verilmediğinin altını çizdi.

Kontrollü bir çiftleştirme programı uyguladıklarını anlatan Demir, "Gebelik, doğum ve emzirme süreçlerini belirli dönemlere yayıyoruz. Bu süreç sonunda doğan yavrular, talepte bulunan vatandaşlarımıza sahiplendiriliyor. Yıl boyunca sahiplendirme başvurusu alıyoruz ve doğum sonrası emzirme dönemi tamamlandığında vatandaşlarımız istedikleri yavruyu alabiliyor." bilgisini verdi.

- ANKARA KEDİSİ YAŞATMA VE KORUMA MERKEZİ, HALKIN ZİYARETİNE AÇIK

Demir, Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi'nin, halkın ziyaretine açık olduğundan vatandaşların bu özel kedileri yakından görme fırsatı yakalayabildiğini söyledi.

Merkezin haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğunu belirten Demir, "Ankara kedilerini tanımak ve bu özel mirasın korunmasına tanıklık etmek isteyen herkesi merkeze bekliyoruz." dedi.