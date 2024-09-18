Ankara kendisini kanıtlayan diplomatların görev yeri

Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak 6 Eylül'de göreve başlayan Andriy Sibiga'nın, 2016-2021 yıllarında ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapması, Ankara görevinin, yabancı diplomatlar açısından kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin hem Doğu hem de Batı ülkeleriyle sahip olduğu ilişkiler, NATO üyeliği, uluslararası sistemde ve jeopolitik alandaki önemli konumu, diplomasideki etkisi ve arabuluculuk faaliyetleri başkent Ankara'yı önemli bir diplomasi durağı haline getiriyor.

Türkiye, son yıllarda birçok ülkede yeni diplomatik misyonlar açarak, diplomasi ağını güçlendirirken; buna mukabil olarak birçok ülke de Ankara'da büyükelçilik açtı.

Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomat, ülkelerine döndüklerinde kariyer basamaklarını hızla tırmanarak üst düzey görevlere getirildi. Aynı zamanda önemli görevlerde bulunmuş çok sayıda önemli diplomat da Ankara'ya atandı.

- UKRAYNA'NIN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI, ANKARA'DA BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREV YAPTI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı olarak atanan ve 6 Eylül'de resmen göreve başlayan Sibiga, kariyerinin 5 yılını Ankara'da geçirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sibiga, 1997'de Lviv kentindeki İvan Franko Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu, aynı üniversitede 1999'da Hukuk Bölümünü bitirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığında 1997-1998 yıllarında sözleşme ve hukuk departmanında görev yapan Sibiga, Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliğinde 1998-2002 döneminde birinci ve ikinci katip olarak çalıştı.

Sibiga, 2003-2008'de Ukrayna Dışişleri Bakanlığının çeşitli departmanlarında görev yapmasının ardından, 2008-2012 yıllarında Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müşaviri olarak bulundu.

Andriy Sibiga, 2012-2016 döneminde Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Dairesi Başkanı ve Konsolosluk Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2016'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı.

Sibiga, Ankara'daki görevinde Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin önemine dikkati çeken mesajlar verirken, "Türkiye'yi Ukrayna'nın kara gün dostu" olarak nitelendiriyordu.

Ankara'da 2021'e kadar kalan Sibiga, 2021-2024'te Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2024'te de Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atandı.

- MI6 BAŞKANI'NIN YOLU, TÜRKİYE'DEN GEÇTİ



Temmuz 2020'de, İngiltere Dış İstihbarat Servisinin (MI6) Başkanı olan Richard Moore da 2014-2017 yıllarında ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de diplomatlık görev yaptı.

Moore ayrıca, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde 1990'lı yıllarda 1 yıl, İstanbul'daki başkonsoloslukta ise 2 yıl görev aldı.

Ankara'daki görevinin bitişine kısa bir zaman kalmışken Moore, AA'ya verdiği mülakatta, "Türkiye kalbimizde çok özel bir yere sahip. Aile hayatımız burada başladı bir anlamda. Geldiğimiz zaman yanımızda 6 aylık bir bebeğimiz vardı. Sonra, kızımız Olivia dünyaya geldi. 2014'te Türkiye'ye döndük ve bu çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de görev yaptığı dönemde sosyal medyada sık yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Moore, aynı zamanda futbol kulüplerinden Beşiktaş'a duyduğu sevgiyle de popülerdi. Hatta Moore, 2017'de Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu.

Moore, Türkçeyi iyi bir seviyede konuşurken, kariyeri boyunca Vietnam, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerde de görev yaptı.

- ANKARA GÖREVİ ABD'Lİ DİPLOMATLARA YENİ KAPILAR AÇTI



ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey, kariyerinin devamında ülkesinin dış politikasında önemli roller üstlendi.

2008-2010 yılları arasında Ankara'da Büyükelçi olarak çalışan Jeffrey, 2018'de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi pozisyonunu üstlendi.

Jeffrey, 2019'da Brett McGurk'ün istifası sonrasında "ABD Başkanı DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği"ni de yapmaya başladı.

Bu önemli görevlerle diplomatik kariyerinde üst noktalara ulaşan Jeffrey, şu an emekli ve düşünce kuruluşları bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield da 2019-2022 arası süreçte ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Görevi daha sonra Jeff Flake'e devreden Satterfield, kariyerine önemli görevlerde devam etti. Satterfield, Ankara görevinin ardından ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak atandı.

2022'de bu görevden ayrılan Satterfield, Ekim 2023'te ise, "ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi" olarak göreve getirildi.

Satterfield, daha önce Mısır, Irak, Lübnan, Tunus, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de çalıştı.

- ANKARA KENDİSİNİ KANITLAYAN DİPLOMATLARIN GÖREV YERİ



Ankara tecrübeli veya özellikleriyle dikkati çeken diplomatlar için de önemli bir görev yeri. Birçok diplomat Ankara görevinden sonra kariyerlerine zorlu ama önemli görevlerle devam ederken, çok sayıda tecrübeli ismin yolu başkente düşüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kariyerinin bir bölümünde Ankara'da çalıştı. 1990'lı yıllarda diplomat olarak başkentte görev yapan Peskov, Türkçeyi akıcı şekilde konuşabiliyor.

Fransız diplomat Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak çalıştıktan sonra ülkesi adına birçok diplomatik rol üstlendi.

Ripert, Türkiye görevinden sonra ülkesinin Moskova ve Pekin Büyükelçisi olarak çalışırken, Türkiye kariyerinden önce de ülkesinin New York ve Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevini üstlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da kariyeri açısından dikkati çeken ve yolu Ankara'ya düşen önemli isimlerden birisi.

Dumont, 2023'te Fransa'nın Ankara Büyükelçisi görevine atanmadan önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak çalışıyordu.

Geçmişte, 39 yaşındayken Fransa'nın en genç Büyükelçisi olarak atanmasıyla dikkati çeken 47 yaşındaki Dumont, Türkiye'de görev yapan ilk kadın Fransız Büyükelçi ve iyi derecede Türkçe biliyor.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de, önemli bir kariyerle Ankara'ya gelen isimlerden birisi. Kazakbaev, 2 farklı dönemde toplam 4 yıl boyunca ülkesinin Dışişleri Bakanı olarak diplomasinin tepesinde görev aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yolu Ankara'dan geçenlerden. Ömüraliyev, 2019-2022 arasında Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisiydi.

Şu an Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi pozisyonunda olan Vasyl Bodnar ise daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bir dönem İspanya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve kendisi "İstanbul aşığı" olarak tanımlayan Juan Gonzalez-Barba da daha sonra İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak görev yaptı.

Irak'ın eski Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Hasan Cenabi de Ankara görevinden önce ülkesinde Su Kaynakları Bakanı olarak yönetimde yer almıştı. Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi de kariyerinin bir bölümünde Irak'ın Ankara Büyükelçisi olarak çalıştı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dıng Li de yolu Ankara'ya uğrayan diplomatlardan, Dıng, 2019-2020 yıllarında Çin'in Ankara Büyükelçisiydi.

2008-2014 arasında Çin'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Gong Xiaosheng de Ankara'nın ardından 2014-2019 arasında Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak kariyerini sürdürdü.