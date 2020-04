Ankara koronavirüs haritasında hangi ilçelerde çok coronavirüs vakası var? Ankara koronavirüs yoğunluk haritası

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre Ankara ve ilçelerinde kaç coronavirüs vakası var? Ankara'daki koronavirüs haritasında yoğunluğunun ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Ankara koronavirüs yoğunluk haritasının ilçelere göre dağılımı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ankara coronavirüs yoğunluk haritası ve vaka sayılarına ilişkin detaylar haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Basın açıklamasında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul’daki koronavirüs (Covid-19) vakalarının ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Ankara koronavirüs yoğunluk haritası, yoğun olarak araştırılan konulardan oldu. İşte Ankara'da koronavirüs vakalarının olduğu ilçeler ve Ankara koronavirüs haritası

ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Ankara'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo ve harita şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Ankara'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, koronavirüs haritasında kırmızı renklerin koronaya yakalanan hastanın durumunun ciddi ve hastanede olduğu, mavi renkteki hastaların durumu orta, mor renktekiler ise izlem altındaki hastaları gösteriyor.

Bakan Koca, korona virüs risk haritasıyla ilgili şunları söyledi:

“Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.

Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca, 7 Nisan için "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS YAYILMA HARİTASI

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Artık 83 milyon insan olarak hepimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek durumundayız.

Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma ve vefat sayılarının yüksek olduğu; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Aralarında bunlarında olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak ilimizin diğer şehirlerle ilişkisi bazı zorunlu durumlar dışında sınırlandırılmıştır. Sokağa çıkma konusunda da kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye’deyse 20 yaş altı gençlerimizle, 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye’nin komşu ülkelerine, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içerisinde noktasal olarak uyguluyoruz. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk.

İzolasyon konusunda şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmelidir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan biri her fırsatta yüksek bir yayılma kapasitesine sahip olan virüstür diğer tarafsa biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekmektedir. Dayanışma içinde olarak işbirliği yapma zamanıdır. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Mücadelemizdeki ortak payda insan sağlığıdır” ifadelerini kullandı.