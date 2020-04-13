Ankara koronavirüs haritasında hangi ilçelerde yoğunluk var? Ankara koronavirüs dağılımında en riskli ilçeler

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 18:06

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre Ankara ve ilçelerinde kaç coronavirüs vakası var? Ankara'daki koronavirüs haritasında yoğunluğunun ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Ankara koronavirüs vakaları yoğunluk haritasının ilçelere göre dağılımı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı Türkiye günlük koronavirüs yoğunluk haritasında il bazında coronavirüs verilerine yer vermişti. Ankara'daki coronavirüs haritasında yoğunluğunun ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Bu gelişme sonrası Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Ankara koronavirüs haritasını merak etmeye başladı. Ankara'da coronavirüs vakaları hangi ilçelerde yoğunlukta? İşte Ankara koronavirüs haritasında en riskli ilçeler...

ANKARA'DAKİ KORONAVİRÜS AÇISINDAN RİSKLİ İLÇELER

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ankara haritasında merkezde vaka sayısı yüksek. Ankara'da 1000'e yakın koronavirüs hastası bulunuyor. Ankara'nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya'nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan hastalar bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle'de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla.

Çankaya'nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara'nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, "Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1" olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise ciddi sayıda vaka olmadığı biliniyor.

ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Ankara'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo ve harita şu şekilde:

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka ve ölümler hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölü sayısında riskli bir şehir olan Ankara'nın ilçelerindeki durum merak ediliyor. Koronavirüs vakalarında İstanbul, İzmir, Ankara, Zonduldak, Isparta, Bursa, Konya, Trabzon gibi şehirlerde de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı fazla.

Ankara'daki koronavirüs vaka haritası hakkında son durum bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, koronavirüs haritasında kırmızı renklerin koronaya yakalanan hastanın durumunun ciddi ve hastanede olduğu, mavi renkteki hastaların durumu orta, mor renktekiler ise izlem altındaki hastaları gösteriyor.