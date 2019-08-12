Ankara Kuzey Çevre Yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.
- İHA
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.
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