İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,733
  • EURO
    51,7157
  • ALTIN
    6917.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon: 37 şüpheli yakalandı
Güncel

Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon: 37 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2026 Salı 14:48 - Güncelleme:
Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon: 37 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Ankara'da, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturması kapsamında, "TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynandığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu 37 şüpheli belirlendi.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla 37 zanlı yakalandı.

  • yasak bahis operasyonu
  • gözaltılar
  • Ankara soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.