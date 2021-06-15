İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2021 Salı / 5 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4598
  • EURO
    10,2646
  • ALTIN
    507.784
  • BIST100
    1454.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı
Güncel

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 27'si yakalandı.

15 Haziran 2021 Salı 09:03 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 09:10
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan şüphelilerin izine rastlandı. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağlayan şüphelilerin, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı saptandı.

Görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15'i görevde, 9'u emekli, 3'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılmış, 1'i istifa etmiş 30 astsubay hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 33 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.