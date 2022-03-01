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Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde FETÖ'den gözaltı kararı verildi.

İHA1 Mart 2022 Salı 08:31 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 08:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

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