İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    49,0201
  • ALTIN
    4882.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ şüphelisi 1'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere 10 subay/astsubay gözaltına alındı.

IHA17 Eylül 2025 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Savcılıktan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1'i görevde, 9'u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.